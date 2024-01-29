《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據股
東授權及上海證券交易所的批准，公司已於今日完成向專業投資者非公開發行２０２４年公司債
券（第二期）。本期債券的發行規模為１０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民
幣。本期債券的期限為２年，最終票面利率為２﹒７５％。本期債券發行所募集的資金將用於補
充公司營運資金。（ａｃ）
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29/01/2024 17:49
《國企紅籌》中國銀河完成非公開發行１０億人幣公司債券
《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據股
東授權及上海證券交易所的批准，公司已於今日完成向專業投資者非公開發行２０２４年公司債
券（第二期）。本期債券的發行規模為１０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民
幣。本期債券的期限為２年，最終票面利率為２﹒７５％。本期債券發行所募集的資金將用於補
充公司營運資金。（ａｃ）
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