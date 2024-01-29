《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據股

東授權及上海證券交易所的批准，公司已於今日完成向專業投資者非公開發行２０２４年公司債

券（第二期）。本期債券的發行規模為１０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民

幣。本期債券的期限為２年，最終票面利率為２﹒７５％。本期債券發行所募集的資金將用於補

充公司營運資金。（ａｃ）

