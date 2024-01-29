《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



證監會：全面暫停限售股出借

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為貫徹以投資者為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，證監會經充分論證評估，進一步優

化了融券機制。具體包括：全面暫停限售股出借；將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次

日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自１月２９日起實施，第二

項措施自３月１８日起實施。



政策聚力 護航資本市場平穩運行

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證監會日前召開２０２４年系統工作會議提出，要突出政治引領，突出以投資者為本的理念，突

出「穩」與「進」的統籌，突出強監管、防風險與促發展一體推進。



中國經濟信息社上海總部揭牌

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中國經濟信息社上海總部１月２７日在滬揭牌成立。上海市委書記陳吉寧，新華社社長傅華出席

成立活動並致辭。





《上海證券報》



證監會今起全面暫停限售股出借 轉融券市場化約定

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證監會進一步優化了融券機制，一是全面暫停限售股出借，二是將轉融券市場化約定申報由實時

可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自１月２９日

起施行，第二項措施自３月１８日起施行。



打造國家級經濟信息旗艦 中國經濟信息社上海總部揭牌

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中國經濟信息社上海總部２７日在滬揭牌成立。上海市委書記陳吉寧，新華社社長傅華出席成立

活動並致辭。陳吉寧表示，此次中經社上海總部成立，必將更加有力推動新華社開創新聞工作新

局面，支撐上海落實好黨中央賦予的使命任務。



以投資者為本擘畫資本市場高質量發展路線圖

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中國證監會上周兩提「以投資者為本」這表明，以融資功能為主轉向構建投融資兩端動態平衡的

資本市場改革目標得到進一步明確，下一階段，從監管理念到制度設計，再到監管執法，都會更

加體現投資者優先。



《證券時報》



證監會加強融券業務監管 全面暫停限售股出借

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中國證監會加強對限售股出借的監管，進一步優化融券機制，全面暫停限售股出借；將轉融券市

場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。



穩市場穩信心舉措 有必要成熟一項推一項

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中國證監會工作會議定調今年資本市場改革重點任務，明確將以更加有力有效的措施穩市場、穩

信心，以進促穩，把以投資者為本的監管理念貫穿於資本市場改革的方方面面，把加強監管、防

範風險作為資本市場高質量發展的重要保障。



以「雙支柱」支撐「雙目標」久久為功建設強大央行

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「開年第一課」上，習近平總書記用「六個強大」，為金融強國的關鍵核心要素精準畫像。在這

些關鍵核心要素中，就包括強大的中央銀行。如果說現代央行制度是改革方向，那麼強大的央行

就是改革所期望達到的最終結果。（ｒｙ）

