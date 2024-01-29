《鍾之日記》１月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中證監對券商融券業務狠下重手，加上中特估繼續大幅拉漲，但仍救不回信心極弱的Ａ股市

場。滬深市場早段平穩，但在中國內房龍頭中國恒大（０３３３３）被香港法院頒令清盤後，空

軍時隔多日後重佔上風，隨央企及權重股以外的個股集體飄綠，科網概念更成重災區。滬綜指午

收前勉強保住升幅，午後隨著深市跌勢愈來愈急，滬指亦開始破功，確認穿二千九後一路向下，

滬指截至收市跌幅擴大至０﹒９２％，報２８８３﹒３６點，全日近４６００隻個股下跌。

深市再度遭遇狂風暴雨，深成指大跌２﹒０６％，報８５８１﹒７６點，創業板指更瀉

３﹒４９％，報１６２３﹒８１點，刷新２０１９年１０月以來新低。

全日兩市成交８０５２億元人民幣，按日減２﹒８％，外資盤中曾見顯著流出，尾盤見資金

大幅回流Ａ股，全日陸股通淨流出約５﹒９億元人民幣。



＊港股仍然升，堅守萬六關＊



港股上日下跌後，今日有反彈，開市後立即重上萬六關。恒指早段一度升到１６２５８的全

日高位，後來香港高等法院頒令中國恒大（０３３３３）清盤的消息傳出後，拖累恒指升幅收窄

，連帶一眾內房股升勢收窄甚至倒跌。午後升幅進一步收窄，但仍險守萬六關，恒指最終收報

１６０７７，升１２５點或０﹒７８％。大市全日成交１００１﹒２４億元。



＊七度押後終失信心，恒大進入清盤時代＊



經歷七度押後之後，香港高等法院顯然對中國恒大失去信心，終於「一刀兩斷」，對這家全

球負債最重的房地產企業下達強制清盤令，事件可能導致恒大全面更換管理層。在清盤令發布後

，法院可以任命一名清盤人，該清盤人將從董事和管理層手中取得控制權，以做出重大業務決策

並為債權人尋求收益。恒大全系急跌後停牌，中國恒大暴跌２０﹒９％，恒大物業

（０６６６６）跌２﹒５％，恒大汽車（００７０８）則挫１８﹒２％。

需要注意的是，恒大仍可對法院清盤令發起上訴，但在上訴過程中，清盤程序不會因此擱置

。

恒大並不是內房危機以來首家被香港法院清盤的大型房企，但其清盤的過程卻對其他房企產

生標誌性意義：就算是航空母艦級規模的企業，只要交不出一份有誠意且具體的重組方案，法院

就有權讓企業清盤。

民營內房股心情差，新城發展（０１０３０）跌３﹒４％，綠景中國地產（０００９５）跌

２﹒９％，綠城（０３９００）跌２﹒１％，至於重組方案此前獲通過的融創中國

（０１９１８）升１﹒６％。

香港法院今午任命安邁為恒大清盤人，代表分別為安邁顧問董事總經理Ｅｄｗａｒｄ

Ｓｉｍｏｎ Ｍｉｄｄｌｅｔｏｎ及黃詠詩。黃詠詩表示，將全力使恒大集團業務可持續運作，

首要任務是盡可能保留、重組及繼續營運現有業務，將有系統地保留該集團價值，從而增加恒大

向債權人及及權益持有人還款機會。她強調，是次清盤令僅針對母公司中國恒大，不會對集團旗

下附屬公司的運作造成直接影響，特別是在中國內地營運的附屬公司將不受清盤令影響。



＊融券改Ｔ＋１，中資券商徬徨＊



中國政府救Ａ股連環出招，最新宣布，由今日起全面暫停限售股出借；由３月１８日起，將

轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。中證監明言，此次優

化融券機制，就是制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場

信息，營造更加公平的市場秩序，是堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為

。

政府呵護市場，減少做空力量是用心良苦，但對於券商來說可能是雙刃劍，根據最新規定，

融券交易將由Ｔ＋０改為Ｔ＋１交收制度，投資者不能再實時交易，這可能對券商的兩融業務造

成一定衝擊。

事實上，由客戶融資融券需求衍生出的一系列業務是近年來券商業務創新的重點。券商可以

滿足機構投資者對證券融入或出借的不同需求，機構投資者可以將持倉的股票提供給券商作為融

券券源以增厚基金產品的收益。

中資券商今日升跌互見，中金公司（０３９０８）跌１﹒８％，光大證券（０６１７８）跌

１﹒５％，中信證券（０６０３０）升０﹒５％，國泰君安（０２６１１）升１﹒５％，招商證

券（０６０９９）升１﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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