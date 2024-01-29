《經濟通通訊社２９日專訊》繼前期調整兩融保證金比率、限制高管戰投出借限售股後，中

國證監會再出兩新招撐市。中證監宣布，由今日起全面暫停限售股出借；此外，由３月１８日起

，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。

兩辣招雙管齊下，尤其是融券交易由「Ｔ＋０」改「Ｔ＋１」交收，相當於廢了融券沽空的

武功，對內地券商融券業務恐造成較大影響。滬深券商股齊跌，華鑫股份（滬：６００６２１）

瀉７﹒４％，哈投股份（滬：６００８６４）跌３﹒８％，首創證券（滬：６０１１３６）跌

２﹒５％，國金證券（滬：６００１０９）跌１﹒２％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌

１﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１％。

此前投資者使用約定申報出借的證券盤中可以實時到達券商，達成實時賣出的效果，而根據

最新規定，融券出借信息要先在交易所和中證金融網站公開，次日將才可以用於融券，融券效率

大受影響，在瞬息萬變的股票市場上，新制度對融券投資者較為不利，削弱投資者接貨沽空的動

機。有市場人士認為此舉短期內可阻止空軍放大股市跌幅，但長期而言不利資本市場吸引更多資

金入市。（ｅｙ）



