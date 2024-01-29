《經濟通通訊社２９日專訊》市場出現震盪，個股偏跌，中特估概念帶動撐市。滬深上市央

企繼續做「市值管理」，其中中工國際（深：００２０５１）漲停，中國交建

（滬：６０１８００）升５﹒１％，中船科技（滬：６０００７２）升４﹒６％，中材國際

（滬：６００９７０）升４﹒２％，中信金屬（滬：６０１０６１）走高４％，中鋼國際

（深：０００９２８）升３﹒８％，中國核建（滬：６０１６１１）升３﹒６％，中國鐵建

（滬：６０１１８６）揚３﹒２％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升２﹒３％。

《中證報》報道，近日，上海國企改革、深圳國企改革等概念持續走強，「中字頭」個股表

現亮眼，央企概念主題基金紛紛強勢「回血」，形容決策層研究將市值管理納入中央企業負責人

業績考核，或為市場鑄就新的「定海神針」。報道引述多位基金人士稱，央國企考核從「規模考

核」到未來的「市值考核」，有利於央國企加速專業化經營，提高資產質量，助推央國企進入價

值重估階段。近期的漲勢代表了市場對改革政策的積極認可，行情能走多遠，還得看相關措施具

體的落地效果。（ｅｙ）

