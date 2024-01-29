《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市統計局周日（２８日）公布，

２０２３年上海第三產業增加值同比增長６％。其中，金融業增加值同比增長５﹒２％；信息傳

輸、軟件和信息技術服務業增加值同比增長１１﹒３％；房地產業增加值同比下降０﹒３％；租

賃和商務服務業增加值同比增長８﹒１％；交通運輸、倉儲和郵政業增加值同比增長１５﹒６％

；批發和零售業增加值同比增長２﹒３％。

從投資、消費、出口「三駕馬車」來看，去年上海固定資產投資同比增長１３﹒８％。其中

，房地產開發投資增長１８﹒２％，城市基礎設施投資增長３﹒３％，工業投資增長５﹒５％。

製造業投資增長６﹒７％。民間投資增長６﹒９％，佔全市投資比重為２９﹒３％。其中，工業

民間投資增長１８﹒１％，房地產開發民間投資增長３﹒８％。去年上海新建商品房銷售面積

１８０８﹒０３萬平方米，同比下降２﹒４％。

消費方面，去年上海社會消費品零售總額１８５１５﹒５億元（人民幣．下同），同比增長

１２﹒６％。分類別看，限額以上企業的服裝、鞋帽、針紡織品類零售額增長２４﹒４％，金銀

珠寶類零售額增長１４﹒４％，日用品類零售額增長１５﹒４％，通訊器材類零售額增長

１６﹒４％。

出口方面，去年上海貨物進出口總額４﹒２１萬億元，同比增長０﹒７％。其中，貨物出口

１﹒７４萬億元，增長１﹒６％；貨物進口２﹒４７萬億元，增長０﹒１％。

