《經濟通通訊社２９日專訊》廣州優化樓市調控政策。市政府發布通知，１月２７日起不再
限購面積１２０平方米以上的住房；商服類物業不再限定轉讓對象。繼去年首個「官宣」放寬限
購後，廣州再次成為一線城市中首個放開中心城區限購的城市。
＊支持「租一買一」「賣一買一」＊
廣州此次新政策規定，居民家庭和個人（不區分是否為本市戶籍）新購買建築面積１２０平
方米以上住房，包括新建住房和二手住房，不納入限購範圍。名下已有建築面積１２０平方米以
上住房，不計入名下已擁有住房套數核算。除了對大面積住房限購的放鬆外，廣州此次還規定，
支持「租一買一」「賣一買一」。即在限購區域範圍內，居民家庭出租自有住房，或者在廣州交
易系統掛牌計劃出售，購買住房時相應核減家庭房屋套數。
此外，圍繞住房保障上，今年廣州市計劃籌建配售型保障性住房一萬套、保障性租賃住房十
萬套，發放住房租賃補貼１﹒８萬戶。
廣州市亦會建立房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機
構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單。
＊放開大戶型限購有望釋放購買力＊
廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州商品房銷售經歷了一年的明顯下滑，
此次放開大戶型限購有望釋放高端客戶群購買力，預計今年廣州商品房市場將探底和企穩。
易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州此次放寬限購是落實住房和城鄉建設部「充分賦予城
市房地產調控自主權」，亦體現了地方政府對當前房地產市場作出調整，對其他一線城市有積極
啟發和示範意義。（ｒｙ）
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