《經濟通通訊社２９日專訊》廣州優化樓市調控政策。市政府發布通知，１月２７日起不再

限購面積１２０平方米以上的住房；商服類物業不再限定轉讓對象。繼去年首個「官宣」放寬限

購後，廣州再次成為一線城市中首個放開中心城區限購的城市。



＊支持「租一買一」「賣一買一」＊



廣州此次新政策規定，居民家庭和個人（不區分是否為本市戶籍）新購買建築面積１２０平

方米以上住房，包括新建住房和二手住房，不納入限購範圍。名下已有建築面積１２０平方米以

上住房，不計入名下已擁有住房套數核算。除了對大面積住房限購的放鬆外，廣州此次還規定，

支持「租一買一」「賣一買一」。即在限購區域範圍內，居民家庭出租自有住房，或者在廣州交

易系統掛牌計劃出售，購買住房時相應核減家庭房屋套數。

此外，圍繞住房保障上，今年廣州市計劃籌建配售型保障性住房一萬套、保障性租賃住房十

萬套，發放住房租賃補貼１﹒８萬戶。

廣州市亦會建立房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機

構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單。



＊放開大戶型限購有望釋放購買力＊



廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州商品房銷售經歷了一年的明顯下滑，

此次放開大戶型限購有望釋放高端客戶群購買力，預計今年廣州商品房市場將探底和企穩。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州此次放寬限購是落實住房和城鄉建設部「充分賦予城

市房地產調控自主權」，亦體現了地方政府對當前房地產市場作出調整，對其他一線城市有積極

啟發和示範意義。（ｒｙ）

