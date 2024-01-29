《經濟通通訊社２９日專訊》中國與泰國政府代表２８日正式簽定互免簽證協定，由３月１

日起生效，意味中國公民以後赴泰旅遊，毋須申請簽證。正在泰國訪問的中國外長王毅，與泰國

副總理兼外長班比，一同出席簽署儀式。

消息發布後，中國最大的網上旅遊平台攜程（０９９６１）數據顯示，同泰國相關的關鍵詞

搜索熱度比前一天增長超過７倍；其中，機票同酒店增長均超過６倍。上海、北京、廣東、浙江

、江蘇、四川、山東等省份居民搜索泰國較多。最多人搜索的目的地是曼谷、布吉島、清邁、蘇

梅島及芭堤雅。

至於攜程國際版Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ泰國站點，同中國相關的關鍵詞搜索熱度，比前一天增長

超過４倍，上海、成都、哈爾濱、深圳、北京、天津、重慶、張家界等，是泰國遊客搜索最多的

城市。

泰國去年９月２５日起對中國公民實施臨時免簽證計劃，為期五個月，原訂今年２月２９日

到期。泰國總理賽塔本月初宣布，中泰兩國將自３月起永久互免對方公民簽證。泰國去年共有

２８００萬人次遊客到訪，中國遊客以３５０萬人次排第二，僅次於馬來西亞的４５０萬人次。

（ｒｙ）

