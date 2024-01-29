《經濟通通訊社２９日專訊》據中國駐美國大使館消息，１月２８日，中國駐美國使館舉行

紀念中美留學４５周年暨２０２４年中美青年新春聯歡活動。

謝鋒大使在致辭中表示，美方「中國行動計劃」的「寒蟬效應」還沒有消除，近期佛羅里達

州又立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作。每月數十名留學生等中方赴美人員被拒絕入境

，這些學生持合法有效簽證，沒有違法犯罪記錄，出國旅游、回國探親後赴美返校，入境時卻被

帶進「小黑屋」接受長達８小時盤問，想聯繫父母卻被拒絕，在沒有確切證據的情況下就被貼標

簽，甚至被強制遣返、禁止入境，這是絕對無法接受的。

中方已第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場，將繼續堅決維護中國公民正當合法權益。



＊謝鋒：答好新時期中美關係發展路上「三張問卷」＊



謝鋒又說，近年來，雖然遭遇一些逆風逆流，但中美人民相互了解的願望是阻擋不住的，支

持中美教育合作的力量始終活躍在線。面向下一個４５年，我們要答好新時期中美關係發展道路

上的「三張問卷」。

一要答好新時期中美正確相處的世紀之問。避免大國衝突是國際社會的永恒課題，中美能否

處理好彼此關係，攸關人類前途命運。希望教育合作繼續做中美關系的先行者、探索者。二要答

好清除教育交流關卡路障的人民之問。將教育交流合作政治化、工具化，不僅阻斷留學生求學之

路、改變他們的人生規劃，也將導致美尖端人才流失，危害美自身的科研環境和創新活力。三要

答好續寫中美青年友好故事的時代之問。青年一代友好相處，中美關係就有希望。（ｒｙ）

