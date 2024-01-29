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AH股新聞

29/01/2024 14:21

三星中國版Ｇａｌａｘｙ　Ｓ２４手機，採用百度ＡＩ文心一言

　　《經濟通通訊社２９日專訊》三星電子近日推出新一代高端旗艦產品Ｇａｌａｘｙ　Ｓ２４
系列。該系列最大亮點是基於ＡＩ能力衍生出諸多ＡＩ應用，三星和百度（０９８８８）智能雲
宣布合作，全新中國版ＡＩ手機Ｇａｌａｘｙ　Ｓ２４系列將搭載文心大模型。
　　１月２５日，三星Ｇａｌａｘｙ　Ｓ２４新品發布會現場，三星電子大中華區用戶體驗戰略
副總裁許元默和百度副總裁陳一凡共同宣布，中國三星與百度智能雲正式結成ＡＩ生態戰略合作
夥伴。
　
＊文心大模型將為「即圈即搜」功能提供支持＊
　
　　中國版Ｇａｌａｘｙ　Ｓ２４系列深度集成了百度文心大模型的多項能力，包括翻譯、智能
摘要、智能排版等功能。其中最引人注目的是還將為三星手機的「即圈即搜」功能提供支持，即
用戶可通過簡單的手勢操作在文字、圖片或視頻上進行圈畫或劃線，即可立即獲得精準的搜索結
果。
　　百度陳一凡表示，未來文心一言支持的場景會更加豐富多樣，憑借對文字、圖像、音視頻等
多模態數據的深刻理解，文心大模型將打造出更多貼近用戶個性化需求的ＡＩ產品。（ｒｙ）

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