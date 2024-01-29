《經濟通通訊社２９日專訊》三星電子近日推出新一代高端旗艦產品Ｇａｌａｘｙ Ｓ２４

系列。該系列最大亮點是基於ＡＩ能力衍生出諸多ＡＩ應用，三星和百度（０９８８８）智能雲

宣布合作，全新中國版ＡＩ手機Ｇａｌａｘｙ Ｓ２４系列將搭載文心大模型。

１月２５日，三星Ｇａｌａｘｙ Ｓ２４新品發布會現場，三星電子大中華區用戶體驗戰略

副總裁許元默和百度副總裁陳一凡共同宣布，中國三星與百度智能雲正式結成ＡＩ生態戰略合作

夥伴。



＊文心大模型將為「即圈即搜」功能提供支持＊



中國版Ｇａｌａｘｙ Ｓ２４系列深度集成了百度文心大模型的多項能力，包括翻譯、智能

摘要、智能排版等功能。其中最引人注目的是還將為三星手機的「即圈即搜」功能提供支持，即

用戶可通過簡單的手勢操作在文字、圖片或視頻上進行圈畫或劃線，即可立即獲得精準的搜索結

果。

百度陳一凡表示，未來文心一言支持的場景會更加豐富多樣，憑借對文字、圖像、音視頻等

多模態數據的深刻理解，文心大模型將打造出更多貼近用戶個性化需求的ＡＩ產品。（ｒｙ）

