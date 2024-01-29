《經濟通通訊社２９日專訊》據《新華社》報道，國務院國資委今日舉行中央企業、地方國

資委考核分配工作會議。今年國務院國資委將對中央企業全面實施「一企一策」考核，即統籌共

性量化指標與個體企業差異性，根據企業功能定位、行業特點、承擔重大任務等情況，增加反映

價值創造能力的針對性考核指標，「一企一策」簽訂個性化經營業績責任書，引導企業努力實現

高質量發展。

國資委還將建立考核「雙加分」機制－－分檔設置效益指標考核目標，對跑贏國民經濟增速

的企業給予考核加分，同步設立提質增效特別獎，對作出突出貢獻的企業再給予額外加分，引導

央企積極確定挑戰性目標。



＊全面推開上市公司市值管理考核＊



報道又指，國資委表示在前期試點的基礎上，全面推開上市公司市值管理考核，堅持過程和

結果並重、激勵和約束對等，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理

工作舉措和成效，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內

在價值和市場表現，更好地回報投資者。（ｒｙ）

