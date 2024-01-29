《經濟通通訊社２９日專訊》繼前期調整兩融保證金比率、限制高管戰投出借限售股後，中

國證監會再出兩新招撐市。中證監宣布，由今日起全面暫停限售股出借；此外，由３月１８日起

，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。上海及深圳交易

所、中證金融其後發布相應的業務通知。

據報目前已有內地券商對上述調整啟動相應調整，包括交易合同、業務規則、相應系統等。



＊打擊借融券繞道減持、套現的違法違規行為＊



中證監指出，此次優化融券機制，主要體現以下監管意圖：一是突出公平合理，降低融券效

率，制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更

加公平的市場秩序。二是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券

監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

中證監表示，２０２３年１０月，中證監取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設

立的專項資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以

來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

下一步，中證監將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效

果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益。（ｃｔ）

