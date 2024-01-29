《經濟通通訊社２９日專訊》中證監宣布，由今日起全面暫停限售股出借；此外，由３月

１８日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。

滬深交易所昨日（２８日）均發布關於暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票的通知

，稱為進一步優化融券制度，經中國證監會批准，滬深交易所決定暫停戰略投資者在承諾的持有

期限內出借獲配股票。滬深交易所明確，上述通知自今日起施行，且通知實施前尚未了結的出借

合約到期不得展期。此前發布的其他業務規則與通知規定不一致的，以通知為准。



＊中證金融公司：暫停轉融通借入證券實時可用＊



中國證券金融股份有限公司亦發布通知，為進一步優化融券制度，經中國證監會同意，暫停

執行《中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則（試行）（２０２３年６月修訂）》第三十八

條和第三十九條涉及轉融券約定申報實時處理的有關規定，當日以約定申報方式借入的證券，由

實時可用調整為次一交易日可用。科創板做市借券業務參照上述安排執行。本通知自２０２４年

３月１８日起施行。（ｃｔ）

