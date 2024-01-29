《經濟通通訊社２９日專訊》中證監再出狠招限制沽空，今日起限售股不可出借，以打擊繞

道減持，不過滬深股市未見大幅走高，滬綜指僅小幅高開０﹒０１％，報２９１０﹒６１點，深

成指高開０﹒１５％，創業板指低開０﹒１４％，地產股造好，石油股走低。

繼前期調整兩融保證金比率、限制高管戰投出借限售股後，中國證監會再出兩新招撐市，宣

布由今日起全面暫停限售股出借；此外，由３月１８日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用

調整為次日可用，對融券效率進行限制。上海及深圳交易所、中證金融其後發布相應的業務通知

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內地樓市亦見鬆綁大招，作為一線城市的廣州宣布，上周六（２７日）起不再限購面積

１２０平方米以上的住房，商服類物業不再限定轉讓對象，是首個放開中心城區限購的一線城市

，市場期待其他一線城市跟進。國家金融監督管理總局召開會議，篩選確定可以給予融資支持的

房地產項目名單，向本行政區域內金融機構推送。

地方債風險高企，據外電報道，中國證監會的代表上周初曾向香港一些中資資產管理公司發

出窗口指導，要求這些機構不要新增地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）發行的一年期以內美元債。

中美關係方面，據報美國國家安全顧問沙利文與中國外交部長王毅在會面期間，討論了在今

年春季某個時候安排拜登和習近平通話，美國國務卿布林肯預計今年內將再次訪問中國。至於兩

國關係還要視乎下屆總統寶座由誰坐，據《華爾街郵報》報道，共和黨候選人特朗普考慮對所有

中國進口商品徵收６０％統一關稅，意味著他將發起新一輪大規模新貿易戰。

人民銀行今日進行５０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放３７８０億元，留

意本周繼續有大規模收水壓力，全周公開市場共１９７７０億元逆回購到期。（ｅｙ）

