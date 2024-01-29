《經濟通通訊社２９日專訊》香港高等法庭今日作出裁決，對中國恒大（０３３３３）下達

強制清盤令，這將是中國史上涉及市值規模最大的境外清盤案，事件不但對國內大量供應商和恒

大新盤業主帶來影響，亦對其他陷入債務問題的房企敲響了警鐘。

中證監對券商融券業務下重手，打擊空頭，但未能救活悲觀的市場，在中特估拼命做「市值

管理」拉動大盤的情況下，滬綜指半日仍然只有０﹒３％的升幅，報２９１８﹒８１點，盤中曾

經倒跌，失守二千九；滬指平穩背後的超過４１００隻個股下跌的慘淡場面，尤其是科網股暴瀉

，通信設備板塊跌幅超過４％，拖累深成指跌１﹒０８％，創業板指更瀉２﹒３１％。

兩市半日成交５２４６億元（人民幣．下同），較上日（２６日）同時段成交增加３﹒６％

，陸股通淨流出約５０億元。



＊央企又發功，救市救不完＊



市場出現震盪，滬深上市央企繼續做「市值管理」救市，其中中工國際

（深：００２０５１）、中國交建（滬：６０１８００）漲停，中國鐵建（滬：６０１１８６）

大漲８﹒８％，中鐵（滬：６０１３９０）升７﹒３％，中國核建（滬：６０１６１１）升

６﹒５％，中材國際（滬：６００９７０）升６％。

廣州宣布放開中心城區限購，面積１２０平方米以上的住房不再受限購令限制，房地產板塊

高開超過１％領漲，惟在恒大被頒令清盤後升幅一度銷，半日收市兩邊發展，華夏幸福

（滬：６００３４０）半日挫２﹒３％，中南建設（深：０００９６１）跌１﹒５％，大悅城

（深：００００３１）跌１﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒５％，惟央企背景的

招商蛇口（深：００１９７９）大升３﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒６％。



＊融券遭整治，券商不過癮＊



中證監再出兩新招撐市，由今日起全面暫停限售股出借；此外，由３月１８日起，將轉融券

市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。

兩辣招雙管齊下，尤其是融券交易由「Ｔ＋０」改「Ｔ＋１」交收，相當於廢了融券沽空的

武功，對內地券商融券業務恐造成較大影響。券商股偏跌，午收前跌幅收窄，華鑫股份

（滬：６００６２１）瀉７﹒２％，哈投股份（滬：６００８６４）跌３﹒２％，首創證券

（滬：６０１１３６）跌１﹒５％，東方證券（滬：６００９５８）跌１﹒４％。（ｅｙ）

