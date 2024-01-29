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AH股新聞

29/01/2024 13:34

《Ａ股行情》滬指午後跌０﹒５６％再失二千九，創業板指暴跌３％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後跌幅重新擴大，滬綜指現跌０﹒５６％，報
２８９３﹒８３點，滬深３００指數跌０﹒５９％，深成指挫１﹒７４％，創業板指更瀉
３﹒０３％。上海Ｂ股升０﹒２％，深圳Ｂ股升０﹒２６％。陸股通淨流出約５９億元人民幣。
（ｅｙ）

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