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AH股新聞

29/01/2024 15:07

《Ａ股行情》金融風險增，救市失效滬指收跌０﹒９％，創板插３％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中證監對券商融券業務下重手，加上中特估繼續大幅拉漲，但
仍救不回信心極弱的Ａ股市場。滬深市場早段平穩，但在中國內房龍頭中國恒大（０３３３３）
被香港法院頒令清盤後，空軍時隔多日後重佔上風，隨央企及權重股以外的個股集體飄綠，科網
概念更成重災區。滬綜指午收前勉強保住升幅，午後隨著深市跌勢愈來愈急，滬指亦開始破功，
確認穿二千九後一路向下，滬指截至收市跌幅擴大至０﹒９２％，報２８８３﹒３６點，全日近
４６００隻個股下跌。
　　深市再度遭遇狂風暴雨，深成指大跌２﹒０６％，報８５８１﹒７６點，創業板指更瀉
３﹒４９％，報１６２３﹒８１點，刷新２０１９年１０月以來新低。
　　全日兩市成交８０５２億元（人民幣．下同），按日減２﹒８％，外資盤中曾見顯著流出，
尾盤見資金大幅回流Ａ股，全日陸股通淨流出約５﹒９億元。
　
＊民營地產股午後顯著跌＊
　
　　恒大清盤放大外界對內地房地產的悲觀預期，民營房企股早段苦苦掙扎，午後明確下跌，華
夏幸福（滬：６００３４０）瀉５﹒２％，世茂股份（滬：６００８２３）挫４﹒２％，深深房
Ａ（深：００００２９）跌３﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）走低２﹒１％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌１﹒４％。
　　地產業困境加上中國收緊城投債發行規定，城投類房企跌幅更大，萬通發展
（滬：６００２４６）跌停，海南高速（深：０００８８６）跌７％，新黃浦
（滬：６００６３８）、西藏城投（滬：６００７７３）跌５﹒４％，中南建設
（深：０００９６１）跌４﹒６％，雲南城投（滬：６００２３９）跌４﹒５％。
　
＊美或限制中國ＡＩ取用雲計算服務＊
　
　　中證監規定，由３月１８日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，大幅
限制融券，對內地券商融券業務恐造成較大影響。券商股早段偏跌，盤中跌幅收窄，午後跌勢進
一步放大，華鑫股份（滬：６００６２１）、華林證券（深：００２９４５）、信達證券
（滬：６０１０５９）集體跌停，哈投股份（滬：６００８６４）跌６﹒３％，首創證券
（滬：６０１１３６）跌４﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）跌２％，中信建投
（滬：６０１０６６）跌１﹒７％。
　　美國政府周一公布一項建議，要求雲服務提供商披露外國客戶的名稱和ＩＰ地址，並要求這
些公司必須撥出預算來收集這些細節，並報告任何可疑活動，外媒表示新規或可用於限制中國的
ＡＩ大模型發展。雲計算概念今日捱沽，英維克（深：００２８３７）、，精倫電子
（滬：６００３５５）、特發信息（深：００００７０）、華孚時尚（深：００２０４２）跌停
，科創信息（深：３００７３０）挫９％，游族網絡（深：００２１７４）跌８﹒８％，滬電股
份（深：００２４６３）跌８﹒７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３０３﹒９６　－０﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８８３﹒３６　－０﹒９２　　　　３９７０﹒１５　　
　　上證Ａ股指數　　３０２２﹒８６　－０﹒９２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８５８１﹒７６　－２﹒０６　　　　４０８２﹒０８　　
　　深圳創業板指數　１６２３﹒８１　－３﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４８﹒６６　　＋０﹒０８　　　　　３﹒６２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０３７﹒２３　＋０﹒１２　　　　　０﹒８０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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