《經濟通通訊社２９日專訊》中證監對券商融券業務下重手，加上中特估繼續大幅拉漲，但

仍救不回信心極弱的Ａ股市場。滬深市場早段平穩，但在中國內房龍頭中國恒大（０３３３３）

被香港法院頒令清盤後，空軍時隔多日後重佔上風，隨央企及權重股以外的個股集體飄綠，科網

概念更成重災區。滬綜指午收前勉強保住升幅，午後隨著深市跌勢愈來愈急，滬指亦開始破功，

確認穿二千九後一路向下，滬指截至收市跌幅擴大至０﹒９２％，報２８８３﹒３６點，全日近

４６００隻個股下跌。

深市再度遭遇狂風暴雨，深成指大跌２﹒０６％，報８５８１﹒７６點，創業板指更瀉

３﹒４９％，報１６２３﹒８１點，刷新２０１９年１０月以來新低。

全日兩市成交８０５２億元（人民幣．下同），按日減２﹒８％，外資盤中曾見顯著流出，

尾盤見資金大幅回流Ａ股，全日陸股通淨流出約５﹒９億元。



＊民營地產股午後顯著跌＊



恒大清盤放大外界對內地房地產的悲觀預期，民營房企股早段苦苦掙扎，午後明確下跌，華

夏幸福（滬：６００３４０）瀉５﹒２％，世茂股份（滬：６００８２３）挫４﹒２％，深深房

Ａ（深：００００２９）跌３﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）走低２﹒１％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒４％。

地產業困境加上中國收緊城投債發行規定，城投類房企跌幅更大，萬通發展

（滬：６００２４６）跌停，海南高速（深：０００８８６）跌７％，新黃浦

（滬：６００６３８）、西藏城投（滬：６００７７３）跌５﹒４％，中南建設

（深：０００９６１）跌４﹒６％，雲南城投（滬：６００２３９）跌４﹒５％。



＊美或限制中國ＡＩ取用雲計算服務＊



中證監規定，由３月１８日起，將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，大幅

限制融券，對內地券商融券業務恐造成較大影響。券商股早段偏跌，盤中跌幅收窄，午後跌勢進

一步放大，華鑫股份（滬：６００６２１）、華林證券（深：００２９４５）、信達證券

（滬：６０１０５９）集體跌停，哈投股份（滬：６００８６４）跌６﹒３％，首創證券

（滬：６０１１３６）跌４﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）跌２％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌１﹒７％。

美國政府周一公布一項建議，要求雲服務提供商披露外國客戶的名稱和ＩＰ地址，並要求這

些公司必須撥出預算來收集這些細節，並報告任何可疑活動，外媒表示新規或可用於限制中國的

ＡＩ大模型發展。雲計算概念今日捱沽，英維克（深：００２８３７）、，精倫電子

（滬：６００３５５）、特發信息（深：００００７０）、華孚時尚（深：００２０４２）跌停

，科創信息（深：３００７３０）挫９％，游族網絡（深：００２１７４）跌８﹒８％，滬電股

份（深：００２４６３）跌８﹒７％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３３０３﹒９６ －０﹒９０

上證綜合指數 ２８８３﹒３６ －０﹒９２ ３９７０﹒１５

上證Ａ股指數 ３０２２﹒８６ －０﹒９２

深證成份指數 ８５８１﹒７６ －２﹒０６ ４０８２﹒０８

深圳創業板指數 １６２３﹒８１ －３﹒４９

上證Ｂ股指數 ２４８﹒６６ ＋０﹒０８ ３﹒６２

深證Ｂ股指數 １０３７﹒２３ ＋０﹒１２ ０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

