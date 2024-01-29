《海納智見》年初以來一系列積極政策密集出台，從宏觀金融政策到資本市場，再到地產、

地方化債、區域和產業政策，本輪政策出台的速度和密度超市場預期。下文主要梳理近期各領域

出台的政策內容，並剖析其可能對市場產生的影響。



年初以來積極政策出台速度和密度超市場預期。宏觀金融層面，中央再度強調金融強國，近

期貨幣政策已在不斷發力，央行降准和「降息」以呵護實體經濟。資本市場層面，管理層從融資

、投資和對外開放等多方面部署政策激活資本市場。房地產層面，多部門聯合出台政策，著力解

決地產融資難的問題，同時加快推進「三大工程」建設。地方化債層面，政策持續強調牢守風險

底線，重視化債常態化管理與資源統籌。區域和產業層面，國企改革進一步深化，浦東建設迎來

新舉措，產業政策不斷出台布局中特估建設、區域發展與產業升級。



當前市場大概率已處在底部區域，政策持續發力有望催化行情啟動。本輪調整時空已顯著，

Ａ股估值已處歷史底部，此外從大類資產比價指標看，當前市場的風險偏好也已處在歷史低位。

內外部政策環境逐步改善下基本面、資金面後續也有望出現積極變化。歷史上大盤走出底部需要

一定時間，形態表現為先磨底後抬升，資金面或基本面改善是市場走出底部的必要條件。



我們認為本次全面降准和結構性降息意味著政策仍在持續發力中，建議持續關注相關政策具

體措施的落地情況，以及基本面數據的驗證。海外方面，隨著未來美聯儲進入降息周期，美國長

債利率大概率還要震蕩回落，疊加近期中美關係進一步緩和，外資也有望出現積極動向。



結構上，今年以來市場對宏觀環境的預期走弱使得大金融板塊的估值承壓，當前深化資本市

場改革的政策視窗已經打開，我們認為目前估值和基金配置比例較低的銀行和券商有望受益。中

期來看白馬成長或將佔優，具體重視兩方面：一方面，以電子為代表的硬科技製造。以下三個領

域值得重視：一是半導體周期回升背景下的電子；二是或受益於財政發力的數位基建和資料要素

；三是政策支持和技術突破下的ＡＩ應用。另一方面是醫藥。目前醫藥生物板塊的估值和基金配

置仍處於較低水平，結合行業分析師預測，可以關注創新藥、血製品、高值耗材等產業。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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