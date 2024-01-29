《經濟通通訊社２９日專訊》國家金融監督管理總局近日召開會議，部署落實城市房地產融

資協調機制相關工作。會議強調，要按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產項

目名單，向本行政區域內金融機構推送。

會議認為，協調機制要發揮好地方政府的牽頭協調作用，加強工作統籌，細化政策措施，推

動房地產開發企業和金融機構精準對接。除了要篩選確定可以給予融資支持的房地產項目名單外

，還要加強信息共享，及時向相關金融機構提供項目建設運行、預售資金監管等信息，並要指導

金融機構與房地產開發企業平等協商，按市場化、法治化原則自主決策和實施，保障金融機構合

法權益。

會議強調，金融機構要高度重視，加強組織領導，建立內部機制，明確工作規則。對符合授

信條件的項目，要建立授信綠色通道，優化審批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求。

對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，通過存量貸款

展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。同時，金融機構要加強資金封閉管理，嚴防信

貸資金被挪用。（ｓｌ）

