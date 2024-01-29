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AH股新聞

29/01/2024 11:02

《華為動向》華為申請註冊「引望」商標，此前車ＢＵ成立引望公司

　　《經濟通通訊社２９日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，華為技術有限公司近日申請註冊多枚「引
望」、「引看」、「引眾」、「ＩＮＶＩＳＯＬ」、「ＩＮＮＯＷＡＲＤ」等商標，國際分類包
括科學儀器、運輸工具等，當前商標狀態均為等待實質審查。
　　值得一提的是，不久前，華為已成立深圳引望智能技術有限公司，註冊資本１０億元人民幣
。據悉，引望就是華為車ＢＵ成立的新公司。（ｓｌ）

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