《經濟通通訊社２９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ公布２０２３年中國手遊出海成績

表。數據顯示，２０２３年海外手遊玩家在Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ的總

支出為６１６億美元，小幅下滑２﹒７％，與２０２２年相比有所減緩。排名前３０的中國出海

手遊在Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ的總收入為７８億美元，較２０２２年有

所減少，但仍比２０１９年高出２３％。前３０名出海發行商２０２３年海外總收入達到１０９

億美元，與２０２２年持平，佔海外市場手遊總收入的近１８％。

出海手遊收入排行方面，米哈游《原神》仍是該公司旗下收入最高的手遊，蟬聯冠軍。同公

司的銀河冒險ＲＰＧ新遊《崩壞：星穹鐵道》一推出便登頂多個市場手遊下載榜，成為２０２３

年收入增長最高的出海手遊，空降出海手遊年度收入榜第三名。第二名則是騰訊（００７００）

推出多年依然熱度不減的《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》。



＊騰訊蟬聯中國手遊發行商海外收入亞軍＊



中國手遊發行商海外收入方面，米哈游《崩壞：星穹鐵道》２０２３年海外收入提升１４％

，創歷史新高，穩坐出海手遊發行商收入冠軍。騰訊得益於二次元射擊ＲＰＧ手遊《勝利女神：

妮姬》在日本等海外市場突出的表現，加上新推出《黎明覺醒：生機》、《合金彈頭：覺醒》以

及《和平精英》穩定的市場表現，２０２３年手遊海外收入增長１３％，蟬聯亞軍。第三及第四

名分別是三七互娛（深：００２５５５）和莉莉絲，排名均有提升。

世紀華通（深：００２６０２）旗下點點互動冰雪末日策略新遊《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ

Ｓｕｒｖｉｖａｌ》２０２３年海外收入達到２０２２年的近３倍，成為今年出海收入增長最高

的手遊發行商，排名上升１３位，躍居收入榜第五名。（ｓｌ）

