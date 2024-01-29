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AH股新聞

29/01/2024 11:42

《行業數據》機構：去年中國出海手遊收入減，米哈游原神蟬聯冠軍

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ公布２０２３年中國手遊出海成績
表。數據顯示，２０２３年海外手遊玩家在Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ的總
支出為６１６億美元，小幅下滑２﹒７％，與２０２２年相比有所減緩。排名前３０的中國出海
手遊在Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ的總收入為７８億美元，較２０２２年有
所減少，但仍比２０１９年高出２３％。前３０名出海發行商２０２３年海外總收入達到１０９
億美元，與２０２２年持平，佔海外市場手遊總收入的近１８％。
　　出海手遊收入排行方面，米哈游《原神》仍是該公司旗下收入最高的手遊，蟬聯冠軍。同公
司的銀河冒險ＲＰＧ新遊《崩壞：星穹鐵道》一推出便登頂多個市場手遊下載榜，成為２０２３
年收入增長最高的出海手遊，空降出海手遊年度收入榜第三名。第二名則是騰訊（００７００）
推出多年依然熱度不減的《ＰＵＢＧ　Ｍｏｂｉｌｅ》。
　
＊騰訊蟬聯中國手遊發行商海外收入亞軍＊
　
　　中國手遊發行商海外收入方面，米哈游《崩壞：星穹鐵道》２０２３年海外收入提升１４％
，創歷史新高，穩坐出海手遊發行商收入冠軍。騰訊得益於二次元射擊ＲＰＧ手遊《勝利女神：
妮姬》在日本等海外市場突出的表現，加上新推出《黎明覺醒：生機》、《合金彈頭：覺醒》以
及《和平精英》穩定的市場表現，２０２３年手遊海外收入增長１３％，蟬聯亞軍。第三及第四
名分別是三七互娛（深：００２５５５）和莉莉絲，排名均有提升。
　　世紀華通（深：００２６０２）旗下點點互動冰雪末日策略新遊《Ｗｈｉｔｅｏｕｔ　
Ｓｕｒｖｉｖａｌ》２０２３年海外收入達到２０２２年的近３倍，成為今年出海收入增長最高
的手遊發行商，排名上升１３位，躍居收入榜第五名。（ｓｌ）

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