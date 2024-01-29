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AH股新聞

29/01/2024 12:03

《行業數據》中汽協：去年汽車製造業營收增１２％，利潤增６％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國汽車工業協會整理國家統計局數據顯示，２０２３年，汽
車製造業完成營業收入１００９７５﹒８億元人民幣，同比增長１１﹒９％，佔規模以上工業企
業營業收入總額的比重為７﹒６％。２０２３年，汽車製造業利潤為５０８６﹒３億元，同比增
長５﹒９％，佔規模以上工業企業利潤總額的比重為６﹒６％。（ｓｌ）

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