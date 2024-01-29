《經濟通通訊社２９日專訊》中國互聯網新聞中心旗下《中國網》公布「２０２３年十大新

青年」名單，內地女星迪麗熱巴、東方甄選（０１７９７）明星帶貨主播董宇輝、「亞洲飛人」

蘇炳添、中國太空站首位女航天員王亞平均在列。

十大新青年依次為：與漸凍症抗爭並連續創業，捐贈１億元支持漸凍症研究和治療的蔡磊；

出生於新疆、唯一榮獲電視劇三大獎全面提名的女演員迪麗熱巴；通過直播方式為鄉村振興作出

巨大貢獻的東方甄選明星帶貨主播董宇輝；在電視劇《夢中的那片海》展現出演技精湛的男星肖

戰；乾坤控股董事長、國雄資本創始人及董事長姚尚坤；「亞洲飛人」蘇炳添；９０後知名越劇

女演員陳麗君；被視為「中國版馬斯克」的ＡＩ晶片公司深鑒科技創辦人姚頌；上海海杉文化董

事長、海杉基金會創立人倪海杉；中國太空站首位女航天員、首位太空出艙女航天員、首次在太

空站授課「太空女老師」王亞平。

《中國網》表示，新時代青年面臨「躺平」與「內捲」的挑戰，為發掘各領域優秀新青年，

弘揚正能量，提高社會對青年一代的信心和信任，鼓勵他們承擔社會責任，激發進取精神，因而

舉辦「２０２３年十大新青年」評選，以公眾線上投票和專家線下評審，表揚２２至４５歲在各

領域表現卓越的新青年。十位入選新青年具有社會奉獻精神，先進事跡傳為美談，是青年學習的

典範。（ｓｌ）

