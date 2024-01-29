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AH股新聞

29/01/2024 14:29

《中國要聞》官媒評選十大新青年，迪麗熱巴、董宇輝、蘇炳添上榜

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國互聯網新聞中心旗下《中國網》公布「２０２３年十大新
青年」名單，內地女星迪麗熱巴、東方甄選（０１７９７）明星帶貨主播董宇輝、「亞洲飛人」
蘇炳添、中國太空站首位女航天員王亞平均在列。
　　十大新青年依次為：與漸凍症抗爭並連續創業，捐贈１億元支持漸凍症研究和治療的蔡磊；
出生於新疆、唯一榮獲電視劇三大獎全面提名的女演員迪麗熱巴；通過直播方式為鄉村振興作出
巨大貢獻的東方甄選明星帶貨主播董宇輝；在電視劇《夢中的那片海》展現出演技精湛的男星肖
戰；乾坤控股董事長、國雄資本創始人及董事長姚尚坤；「亞洲飛人」蘇炳添；９０後知名越劇
女演員陳麗君；被視為「中國版馬斯克」的ＡＩ晶片公司深鑒科技創辦人姚頌；上海海杉文化董
事長、海杉基金會創立人倪海杉；中國太空站首位女航天員、首位太空出艙女航天員、首次在太
空站授課「太空女老師」王亞平。
　　《中國網》表示，新時代青年面臨「躺平」與「內捲」的挑戰，為發掘各領域優秀新青年，
弘揚正能量，提高社會對青年一代的信心和信任，鼓勵他們承擔社會責任，激發進取精神，因而
舉辦「２０２３年十大新青年」評選，以公眾線上投票和專家線下評審，表揚２２至４５歲在各
領域表現卓越的新青年。十位入選新青年具有社會奉獻精神，先進事跡傳為美談，是青年學習的
典範。（ｓｌ）

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