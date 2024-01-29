《經濟通通訊社２９日專訊》工信部、教育部、科技部、交通運輸部、文旅部、國資委、中

國科學院聯合發布推動未來產業創新發展的實施意見。意見提出六大重點任務，其一是要求全面

布局未來產業，把握全球科技創新和產業發展趨勢，重點推進未來製造、未來信息、未來材料、

未來能源、未來空間和未來健康六大方向產業發展。



＊發展智能製造生物製造，加速類腦智能等深度賦能＊



意見就該六大產業列出前瞻部署新賽道。在未來製造方面，要發展智能製造、生物製造、納

米製造、激光製造、循環製造，突破智能控制、智能傳感、模擬仿真等關鍵核心技術，推廣柔性

製造、共享製造等模式，推動工業互聯網、工業元宇宙等發展。

未來信息方面，推動下一代移動通信、衛星互聯網、量子信息等技術產業化應用，加快量子

、光子等計算技術創新突破，加速類腦智能、群體智能、大模型等深度賦能，加速培育智能產業

。

未來材料方面，推動有色金屬、化工、無機非金屬等先進基礎材料升級，發展高性能碳纖維

、先進半導體等關鍵戰略材料，加快超導材料等前沿新材料創新應用。



＊研發新型高效太陽能電池，推動城市地下空間開發利用＊



未來能源方面，聚焦核能、核聚變、氫能、生物質能等重點領域，打造「採集－存儲－運輸

－應用」全鏈條的未來能源裝備體系。研發新型晶硅太陽能電池、薄膜太陽能電池等高效太陽能

電池及相關電子專用設備，加快發展新型儲能，推動能源電子產業融合升級。

未來空間方面，聚焦空天、深海、深地等領域，研製載人航天、探月探火、衛星導航、臨空

無人系統、先進高效航空器等高端裝備，加快深海潛水器、深海作業裝備、深海搜救探測設備、

深海智能無人平台等研製及創新應用，推動深地資源探採、城市地下空間開發利用、極地探測與

作業等領域裝備研製。



＊加快合成生物等技術產業化，推動元宇宙賦能新型醫療服務＊



未來健康方面，加快細胞和基因技術、合成生物、生物育種等前沿技術產業化，推動５Ｇ╱

６Ｇ、元宇宙、人工智能等技術賦能新型醫療服務，研發融合數字孿生、腦機交互等先進技術的

高端醫療裝備和健康用品。（ｓｌ）

