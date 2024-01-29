《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局公布，去年全國規模以上工業企業實現利潤總額

７﹒６８萬億元（人民幣．下同），按年下降２﹒３％，降幅比１至１１月份收窄２﹒１個百分

點，也比２０２２年收窄１﹒７個百分點。

單計１２月，規模以上工業企業利潤同比大增１６﹒８％，連續５個月實現正增長，然而這

個同比增幅遠低於１１月的２９﹒５％。內地工業利潤在去年的最後兩個月獲得爆發性增長，主

要由於２０２２年同期全國各地都在採取不同程度的防疫封控措施，導致大量工廠停工，形成了

低基數效應。

數據顯示，國營控股企業全年利潤總額２﹒２萬億元，按年下降３﹒４％；股份制企業利潤

總額５﹒６萬億元，下降１﹒２％。在４１個工業大類行業中，有２７個行業利潤比上年增長，

其中裝備製造業發揮了「壓艙石」的作用。

國家統計局指，去年工業企業獲利維持恢復態勢，下階段要繼續深入貫徹中央經濟工作會議

精神，發揮超大規模市場優勢，著力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推

動高水準科技自立自強，加速建構現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業

經濟高品質發展。（ｅｙ）

