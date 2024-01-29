《經濟通通訊社２９日專訊》上海市安徽商會微信公眾號公布，上海市摜蛋運動協會上周六

（２７日）成立，並召開協會首屆會員大會第一次會議，身價高達４００億元人民幣的東方財富

（深：３０００５９）董事長其實擔任理事會會長。

摜蛋是一項流行於江蘇及周邊地區的啤牌遊戲，由４位玩家進行，相對的兩人為一方，各方

要以更大的牌型壓制對方，以第一位出完牌的玩家為上游，並且升級，以先打過Ａ級的一方為勝

。其實會上表示，智力運動承載人類智慧的精彩演繹，希望為上海群眾性摜蛋的普及做好服務，

未來上海將舉辦更多全國性的摜蛋比賽，提高上海競技摜蛋水平的同時，推動當地摜蛋項目的發

展走向全國。

棋牌活動愛好者成立專業運動協會十分常見，但奇就奇在上海市摜蛋運動協會的成員「眾星

雲集」，除了會長其實之外，副會長包括景域集團董事長洪清華、月星集團董事局主席丁佐宏、

五星體育傳媒總經理李逸和上海恒實投資集團董事長聶建明，協會監事長為致達控股集團董事長

嚴健軍，秘書長為上海微兆信息科技有限公司執行董事陳凱。

摜蛋最近愈來愈受歡迎，原來這款傳統啤牌遊戲最先在體制內官員流行，後來這項愛好便被

發揚至中國商界高層，有內媒引述投資人說，以前是「德州撲克＋紅酒」，現在則進入了「摜蛋

＋茅台酒」的時代。（ｅｙ）

