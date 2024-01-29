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AH股新聞

29/01/2024 14:43

【大國博弈】美國新草案擬要求雲計算服務商披露外國客戶信息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國政府周一公布一項建議，要求雲服務提供商披露外國客戶
的名稱和ＩＰ地址，並要求這些公司必須撥出預算來收集這些細節，並報告任何可疑活動。美國
政府對擬議規則徵求反饋到４月２９日。
　　美國商務部長雷蒙多此前表示，商務部正在探索如何強制雲計算公司在外國用戶試圖開發驅
動ＡＩ模型時進行報告。
　　報道分析，上述新草案若落實，華府可能會利用這些要求來切斷中國公司訪問美國的數據中
心和伺服器，而這些數據中心和伺服器對於培訓ＡＩ模型至關重要。不過外媒表示，美國雲計算
服務提供商擔心，有關法例可能會使美國公司處於不利地位，因為其他盟國並未有採取類似措施
限制海外用戶的活動。
　　雲計算相關港股暫個別走，阿里（０９９８８）升２﹒３％，騰訊（００７００）跌
０﹒８％，微盟集團（０２０１３）、中國有贊（０８０８３）無升跌；Ａ股雲計算概念則瀉，
精倫電子（滬：６００３５５）跌停，華孚時尚（深：００２０４２）跌９﹒９％，特發信息
（深：００００７０）跌９﹒８％，英維克（深：００２８３７）跌９﹒２％，滬電股份
（深：００２４６３）跌８﹒４％。（ｅｙ）

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