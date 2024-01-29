《經濟通通訊社２９日專訊》美國政府周一公布一項建議，要求雲服務提供商披露外國客戶

的名稱和ＩＰ地址，並要求這些公司必須撥出預算來收集這些細節，並報告任何可疑活動。美國

政府對擬議規則徵求反饋到４月２９日。

美國商務部長雷蒙多此前表示，商務部正在探索如何強制雲計算公司在外國用戶試圖開發驅

動ＡＩ模型時進行報告。

報道分析，上述新草案若落實，華府可能會利用這些要求來切斷中國公司訪問美國的數據中

心和伺服器，而這些數據中心和伺服器對於培訓ＡＩ模型至關重要。不過外媒表示，美國雲計算

服務提供商擔心，有關法例可能會使美國公司處於不利地位，因為其他盟國並未有採取類似措施

限制海外用戶的活動。

雲計算相關港股暫個別走，阿里（０９９８８）升２﹒３％，騰訊（００７００）跌

０﹒８％，微盟集團（０２０１３）、中國有贊（０８０８３）無升跌；Ａ股雲計算概念則瀉，

精倫電子（滬：６００３５５）跌停，華孚時尚（深：００２０４２）跌９﹒９％，特發信息

（深：００００７０）跌９﹒８％，英維克（深：００２８３７）跌９﹒２％，滬電股份

（深：００２４６３）跌８﹒４％。（ｅｙ）

