【ＦＯＣＵＳ】內地與香港法院就民商事案件判決，相互認可和執行安排周一（２９日）起

生效之際，苟延殘喘的「宇宙最大負債房企」恒大，今早迎來香港高等法院的清盤終極判決，全

線暴瀉的恒大系股票隨後宣告停牌。達摩克利斯之劍落下，債權人、準業主、小股東隨時準備迎

接血本無歸，但事件並非毫無轉圜餘地。而繼恒大之後，緊接著是２月的佳兆業清盤呈請聆訊。



＊兩地破產程序互認今施行＊



負債逾２﹒３８萬億人幣（截至去年中）的恒大，自２０２２年６月遭呈請清盤，經歷六度

押後的聆訊，最終遭法官下達清盤令。盡管清盤呈請方，登記地為太平洋島國薩摩亞的Ｔｏｐ

Ｓｈｉｎｅ Ｇｌｏｂａｌ，對恒大債權主要牽涉「房車保」等投資約８﹒６億港元，相比

２﹒３８萬億負債可謂九牛一毛

，但今次「蚍蜉撼贏大樹」，只因恒大採用拖字訣的所謂重組遙遙無期，連法官亦認為「

ｅｎｏｕｇｈ ｉｓ ｅｎｏｕｇｈ」。

清盤令已下，香港高院下午稍後將任命清盤人，有權接管恒大全部資產以償還債務。巧合的

是，頒令當天恰逢最高人民法院《關於內地與香港特別行政區法院相互認可及執行民商事案件判

決的安排》施行日，根據兩地會談紀要，清盤人可向三個試點地區上海、深圳、廈門的中級人民

法院，申請認可和協助香港的破產程序。由於恒大總部正好位於深圳，理論上清盤人有權接管恒

大的全部子公司，而恒大董事的權力將即告終止。



＊２﹒３８萬億元負債拖累者眾＊



恒大早已資不抵債，現時的焦點是，清盤人將如何處置資產、變現予各債權人，包括恒大

１﹒９億平方米土地儲備誰人接手？逾６２４７億元借款有多少會淪為金融機構壞帳？對各工程

材料供應方的逾５９６１億元應付帳款如何支付？多個城市的７８個舊改項目（深圳有３４個）

如何收尾？而最大鑊則是，逾６０３９億元對「准業主」的合約負債如何找數或交樓？

據恒大２０２２年年報，截至當年底，其完全竣工及在建的在售項目累計達１２４１個，保

守估計其中一半無法完工，爛尾項目數就高達６００個。另據內媒估算，爛尾單位多達１６２萬

間，涉及苦主恐５００萬至６００萬人。



＊非全無轉圜，佳兆業下月＊



清盤令下，恒大是否唯有破產結局？答案未必絕對，消息就指，原呈請人並未準備好推動清

盤，或許是因清盤後債權人的回收率勢不及重組。而去年５月遭香港高等法院頒令清盤的佳源國

際，一周多前剛宣布清盤人將與集團合作制定債務重組方案。

值得留意的是，繼恒大之後，同樣數度押後的佳兆業清盤呈請聆訊將於２月６日進行。清盤

潮會否加速蔓延，留給拯救內房的時日恐正愈來愈少。

