《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》統計，浙江、海南和廣東三地周一共發行了逾

１２８１億元（人民幣．下同）多期地方債，期限為５－３０年，中標利率較同期限國債五日均

值上浮５－１８個基點。根據已有的發行公告統計，本周地方債計劃規模為２６４４﹒４億元，

較上周續增，增幅約四成。截至目前，１月已發行和已公告的地方債規模累計為３８４４﹒５億

元，而去年１２月為不足２０００億元。



＊貴州周五再發再融資債，累計規模續領跑全國＊



另外，去年１０月中國重啟新一輪特殊再融資地方債發行，募資用於償還存量債務。在約兩

個月時間中，２９個省區市共發行１３８８５﹒１億元該類債券。貴州將於周五（２月２日）招

標發行約３２４﹒６億元特殊再融資債，為今年首批特殊再融資地方債發行。該省自去年第四季

以來累計發行規模將達２５８８億，繼續領跑全國。

中國去年地方債發行總規模達創紀錄的逾９﹒３萬億元，其中特殊再融資債發行規模近

１﹒４萬億元，穩經濟財政迅猛發力。去年第四季以來，特殊再融資債券作為一攬子化債工具率

先啟動，有效緩解地方化債壓力。（ｓｌ）

