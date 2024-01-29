《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局將於周三（３１日）公布１月製造業採購經理人指

數（ＰＭＩ），１月財新製造業ＰＭＩ亦將於周四公布。《路透》綜合３５家分析機構預估中值

顯示，中國１月官方製造業ＰＭＩ料從上月的六個月低點４９微升至４９﹒２，但依然是連續第

四個月處於萎縮區間。另據２１家機構預估中值顯示，財新１月中國製造業ＰＭＩ料從上月的四

個月新高５０﹒８微降至５０﹒６。

平安證券首經團隊鍾正生等表示，１月以來，工業生產和建築施工表現總體強於季節性規律

，而這得益於春節時間較晚，且受萬億國債、ＰＳＬ（抵押補充貸款）等資金推動。需求方面，

春節前客運、貨運活躍度較高，外需也有邊際修復，但房地產銷售中樞進一步回落。

廣發證券資深宏觀分析師王丹亦認為，結合高頻數據等觀看，１月需求環比平穩，企業節前

備貨加快生產，供給有所加快，綜合之下製造業ＰＭＩ有望穩中略升。



＊高盛料官方製造業ＰＭＩ將微跌＊



不過外資投行高盛認為，在歷史上與今年春節時間相似的年份，官方製造業ＰＭＩ在１月往

往呈現下降趨勢，因此預計１月該指數將微幅降至４８﹒８。高盛認為，１月戰略性新興產業採

購經理人指數（ＥＰＭＩ）走升可能反映了高技術行業活動的改善，而且顯示本月大宗商品需求

疲軟、刺激政策的提振效應有限，其預計財新１月中國製造業ＰＭＩ可能持穩在５０﹒８。據中

採諮詢，中國今年１月ＥＰＭＩ升至５０﹒８，環比上行１個點。（ｓｌ）

