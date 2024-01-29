《經濟通通訊社２９日專訊》中央網信辦宣布，即日起開展為期１個月的「清朗．２０２４

年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治六方面問題，包括宣揚獵奇行為、違背公序良俗問題

；散播網絡戾氣、煽動群體對立問題；炮製虛假信息、惡意營銷炒作問題；色情賭博引流、網絡

詐騙問題；鼓吹炫富拜金、無底線追星問題；危害未成年人身心健康問題。

具體問題如：趁春節旅遊高峰期發布誤導性旅遊攻略，誘導網民前往有安全隱患的「野景點

」，違規進入封閉管理區域等；借春節晚會、春節檔影視作品、明星網紅等話題，挑起互撕謾罵

、刷分控評行為，煽動對立情緒；將春節傳統習俗、突發案件事件與地域、職業等特徵相關聯，

污名化特定群體，打負面標籤；利用年終盤點、返鄉見聞等形式編造不實內容，渲染極端情緒；

通過「春節集福」「紅包補貼」「集讚搶票」等名義實施網絡詐騙，利用「假期兼職」等活動誘

騙網民刷單；以過年回家租男（女）友、旅遊搭子等名義，為線下違法活動引流；以春節風俗之

名刻意展示炫富斗富、鋪張浪費等導向不良內容；打著改命轉運、破除太歲的旗號，鼓吹炒作封

建迷信陋習，提供網上算命占卜付費服務等。（ｓｌ）

