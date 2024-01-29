《經濟通通訊社２９日專訊》工信部、教育部、科技部、交通運輸部、文旅部、國資委、中

國科學院聯合發布推動未來產業創新發展的實施意見。意見提出六大重點任務，其中在打造標誌

性產品方面提出，要發展適應通用智能趨勢的工業終端產品，包括突破高級別智能網聯汽車、元

宇宙入口等具有爆發潛能的超級終端，構築產業競爭新優勢；發展下一代操作系統，構築安全可

靠的數字底座；突破人形機器人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智能船舶、無

人船艇等高端裝備產品，以整機帶動新技術產業化落地，打造全球領先的高端裝備體系。



＊深入推進千兆光網等建設，前瞻布局手機直連衛星等技術研究＊



此外，意見提出，優化產業支撐體系。在強化新型基礎設施方面，深入推進５Ｇ、算力基礎

設施、工業互聯網、物聯網、車聯網、千兆光網等建設，前瞻布局６Ｇ、衛星互聯網、手機直連

衛星等關鍵技術研究，構建高速泛在、集成互聯、智能綠色、安全高效的新型數字基礎設施。推

進新一代信息技術向交通、能源、水利等傳統基礎設施融合賦能，發展公路數字經濟，加快基礎

設施數字化轉型。

意見並提出四項保障措施。其中在加大金融支持方面，推動製造業轉型升級基金、國家中小

企業發展基金等加大投入，實施「科技產業金融一體化」專項，帶動更多資本投早投小投硬科技

。完善金融財稅支持政策，鼓勵政策性銀行和金融機構等加大投入，引導地方設立未來產業專項

資金，探索建立風險補償專項資金，優化風險撥備資金等補償措施。（ｓｌ）

