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AH股新聞

30/01/2024 08:55

【提振Ａ股】何立峰：加大支持優質上市公司，助信心提振市場穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院副總理何立峰２９日在京出席部署
走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議。何立峰強調，通過調研認真解決上
市公司發展中面臨的具體困難和問題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發
展助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展。
　
＊抓緊組織到上市公司上門走訪＊
　
　　何立峰指出，上市公司是經濟高質量發展的重要微觀基礎，推動上市公司高質量發展有助於
高水平科技自立自強、加快建設現代化產業體系，有助於增強市場信心。要明確目標導向，把推
動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要舉措。
要明確問題導向，抓緊組織到上市公司上門走訪，推動優化公司結構、規範公司治理，培育優質
頭部上市企業，不斷提升上市公司投資價值。
　
＊抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制＊
　
　　何立峰還對房地產融資工作提出要求，強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調
機制，盡快推動房地產融資具體項目落實，堅決防止出現新的違規挪用預售資金情況。同時，要
加快推進保障性住房等「三大工程」建設。

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