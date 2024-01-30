《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行發布２０２３年金融市場運行情

況，去年債券市場規模穩定增長，國債收益率整體震盪下行；債券市場高水平對外開放穩步推進

，投資者結構維持多元化；貨幣市場交易量持續增加，銀行間衍生品市場成交量保持增長。

去年，債券市場共發行各類債券７１萬億元（人民幣．下同），按年增長１４﹒８％。其中

，銀行間債券市場發行債券６１﹒４萬億元，交易所市場發行債券９﹒６萬億元。國債發行１１

萬億元，地方政府債發行９﹒３萬億元，金融債發行１０﹒２萬億元，公司信用類債券發行１４

萬億元，信用資產支持證券發行３４８５﹒２億元，同業存單發行２５﹒８萬億元。



＊債券市場託管餘額１５７﹒９萬億元，按年增長９％＊



截至去年末，債券市場託管餘額１５７﹒９萬億元，按年增長９﹒１％，其中，銀行間債券

市場託管餘額１３７萬億元，交易所市場託管餘額２０﹒９萬億元。商業銀行櫃檯債券託管餘額

５７７﹒５億元。

截至去年末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為３﹒７２萬億元，佔中國債券市場託管

餘額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為３﹒６７萬億元。分券

種看，境外機構持有國債２﹒２９萬億元、佔比６２﹒４％。

