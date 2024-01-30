《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》金監總局發布，２０２３年監管執法震懾

力持續加強，運用提級交叉檢查方式，增強現場檢查效果，查實部分中小金融機構突出風險，全

年處罰銀行保險機構４７５０家次，處罰責任人８５５２人次，罰沒合計７８﹒３８億元（人民

幣．下同），是２０２２年的２﹒７倍。

同時，全面升級銀行「睿思」風險預警系統，推進監管大數據平台、智能風險分析工具開發

應用，不斷完善監管工具手段；提升對隱性股東、企業關聯關係等領域穿透識別能力，提高金融

風險監測分析前瞻性，對風險早識別、早預警、早暴露、早處置。



＊非法集資年均發案量較峰值大幅下降＊



金監總局披露，２０２３年各地方各有關部門出重拳打擊非法集資等非法金融活動，一批重

大案件得到查處，一批違法犯罪分子受到嚴懲，非法集資年均發案量較峰值大幅下降，億元以上

存案結案率大幅提升。非法集資監測「一張網」作用有效發揮，全年預警各類風險主體１２００

多家。非法集資源頭治理有序推進，共組織開展各類活動１００餘萬場，覆蓋群眾超２﹒２億人

次。

２０２３年新一輪金融監管改革還明確，由金監總局統籌負責金融消費者權益保護工作。前

述文章稱，目前「大消保」工作格局逐步落地；全年調解案件３１﹒６５萬件，幫助金融消費者

實現經濟利益３６３﹒６９億元。



