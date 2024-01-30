《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京證券交易所、全國股轉公司發布了

２０２３年度證券公司執業質量評價結果。２０２３年度共計１０１家證券公司分別被評為一、

二、三、四檔，其中，一檔合計２０家證券公司、二檔合計４０家證券公司、三檔合計２０家證

券公司、四檔合計２１家證券公司。其中，一檔包括中信證券、中信建投、申萬宏源、廣發證券

、國泰君安、海通證券、華泰證券、招商證券等。

北交所、全國股轉公司表示，評價結果全面反映了證券公司在北交所、新三板市場的執業質

量。２０２３年，證券公司服務能力持續提升，證券公司持續加大市場各項業務投入力度，平均

保薦家數、服務上市公司平均融資金額較前一年度穩中有增。代理買賣股票金額、發布研究報告

數量等大幅增長。北交所做市、融資融券等創新業務運行平穩，做市標的股票交投活躍度明顯改

善，融資融券業務覆蓋全部上市公司股票。

執業質量進一步改善。２０２３年度，證券公司合規質量扣分分值較前一年度降低３６％，

扣分家數減少１９％。證券公司合規質量扣分連續三年呈現下降態勢，合規執業意識不斷強化。

