《經濟通通訊社３０日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布

，２０２３年１２月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費

收入分別為４９萬元（人民幣．下同）、１９７﹒５萬元、１５８﹒３萬元及１８９﹒２萬元，

而總計路費收入分別為１５２０﹒４萬元、１２２﹒１萬元、４９０７﹒５萬元及５８６５﹒３

萬元。（ｈｐ）

