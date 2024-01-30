《經濟通通訊社３０日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２３年１２月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費
收入分別為４９萬元（人民幣．下同）、１９７﹒５萬元、１５８﹒３萬元及１８９﹒２萬元，
而總計路費收入分別為１５２０﹒４萬元、１２２﹒１萬元、４９０７﹒５萬元及５８６５﹒３
萬元。（ｈｐ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
30/01/2024 18:40
《國企紅籌》深高速去年１２月梅觀高速路費收入約１５２０萬人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，２０２３年１２月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費
收入分別為４９萬元（人民幣．下同）、１９７﹒５萬元、１５８﹒３萬元及１８９﹒２萬元，
而總計路費收入分別為１５２０﹒４萬元、１２２﹒１萬元、４９０７﹒５萬元及５８６５﹒３
萬元。（ｈｐ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰30/01/2024 18:43 光大銀行（０６８１８）：獨立非執行董事韓復齡因病逝世
下一篇新聞︰30/01/2024 18:35 【企業盈喜】大唐發電料去年扭虧為盈，賺１０至１５億元人幣
30/01/2024 18:28 《國企紅籌》綠色動力環保（０１３３０）去年發電量增１１﹒５％
30/01/2024 18:07 【企業盈警】山東墨龍料去年虧損３﹒８億至４﹒８億人幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰