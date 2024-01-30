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AH股新聞

30/01/2024 09:17

馬化騰：今年發展微信視頻號直播電商，遊戲出海是國際化最大希望

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，騰訊（００７００）昨日召開２０２３年度員工
大會。騰訊主席及首席執行官馬化騰對公司各項業務去年的表現做了總結。他表示，遊戲是騰訊
的王牌業務，遊戲出海是騰訊目前出海國際化的最大希望。
　　馬化騰稱過去幾年，在海外大ＩＰ遊戲公司的手遊研發、網絡運行運營等方面，公司發揮了
一定優勢、建立了口碑。對於未來發展，騰訊希望在軟件和遊戲研發方面橫向做透、做紮實，而
不是在一個縱深角度跟其他遊戲公司或硬件廠商為敵，更關鍵的還是找準自己的主業並聚焦，這
樣更有勝算。
　
＊今年要全力發展微信視頻號直播電商＊
　
　　大會上，馬化騰提到微信是騰訊目前最強壯的平台。過去十幾年，微信生態的不斷壯大，為
騰訊的發展提供了強有力的支撐，但接下來的挑戰是：「微信這棵老樹如何發新芽」。
　　馬化騰曾把視頻號稱作是「全廠的希望」，目前來看，「視頻號的確不負眾望，在成長過程
中給我們很多驚喜。」馬化騰說。
　　對於視頻號接下來的發展，馬化騰也指出，騰訊用戶群體的消費能力很強，但多年來缺乏的
電商知識還是要補的，所以２０２４年能夠全力發展的就是視頻號直播電商，電商和廣告是相輔
相成的。（ｒｙ）

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