《經濟通通訊社３０日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒８４億元，賣盤超買盤，額度全日反增８３５４萬元，佔每日額度０﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２１﹒２８億元，賣盤超買
盤，額度全日反增１﹒２８億元，佔每日額度０﹒３％。
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30/01/2024 16:35
《深港通》北向額度全日反增８３５４萬，南向反增１﹒３億
《經濟通通訊社３０日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２０﹒８４億元，賣盤超買盤，額度全日反增８３５４萬元，佔每日額度０﹒２％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２１﹒２８億元，賣盤超買
盤，額度全日反增１﹒２８億元，佔每日額度０﹒３％。
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