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30/01/2024 18:43

光大銀行（０６８１８）：獨立非執行董事韓復齡因病逝世

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，獲
悉公司獨立非執行董事韓復齡因病不幸逝世。（ｂｎ）

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