《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
合力增強 上市公司投資價值將提升
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１月２９日，部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議召開。會議對走訪
上市公司作出具體部署，要求抓緊組織到上市公司上門走訪。
七部門攜手 推動未來產業創新發展
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工業和信息化部、教育部、科技部、交通運輸部、文化和旅遊部、國務院國資委、中國科學院等
７部門聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》。
國資委：量化評價央企控股上市公司市場表現
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為推動央企提高核心競爭力，國資委提出，２０２４年全面實施「一企一策」考核，統籌共性量
化指標與個體企業差異性，在堅持「一利五率」基礎上，根據企業功能定位、行業特點、承擔重
大任務等情況，增加反映價值創造能力的針對性考核指標，「一企一策」簽訂個性化經營業績責
任書，著力提升考核精準性有效性。
《上海證券報》
培育優質頭部上市企業 提升上市公司投資價值
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部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻會議於１月２９日召開。會議提出，
把推動上市公司業績改善和投資意願修復作為推動經濟穩中求進、以進促穩、先立後破的重要舉
措。
國資委研究部署２０２４年重點工作 全面推開上市公司市值管理考核
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１月２９日，國務院國資委召開中央企業、地方國資委考核分配工作會議，研究部署２０２４年
重點工作。會議宣布，將全面推開上市公司市值管理考核，同時全面實施「一企一策」考核，根
據企業功能定位、行業特點、承擔重大任務等情況，增加反映價值創造能力的針對性考核指標。
統籌「穩」與「進」 增強資本市場服務實體經濟質效
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中國證監會日前召開的２０２４年系統工作會議強調，今年要突出「穩」與「進」的統籌，著力
增強資本市場內在穩定性，著力提升服務高質量發展的能力和水平。
《證券時報》
全國政協召開雙周協商座談會
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十四屆全國政協第十五次雙周協商座談會２９日在京召開，全國政協主席王滬寧主持會議。他表
示，廣大政協委員要著力圍繞做好金融服務「五篇大文章」、打造現代金融機構和市場體系、擴
大金融高水平開放等重點問題，加強調查研究，深入協商議政，多角度研提務實管用之策。
以推動上市公司高質量發展 助力信心提振、資本市場穩定和經濟高質量發展
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國務院副總理何立峰２９日在京出席部署走訪上市公司工作、推動上市公司高質量發展全國視頻
會議。何立峰強調，各相關地方、部門要通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困難和問
題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場穩定和
經濟高質量發展。
央企控股上市公司市值管理考核全面推開
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國務院國資委召開中央企業、地方國資委考核分配工作會議。會議總結２０２３年國資國企考核
分配工作，研究部署２０２４年重點工作。國務院國資委表示，在前期試點探索、積累經驗的基
礎上，將全面推開上市公司市值管理考核。（ｒｙ）
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