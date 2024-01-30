《鍾之日記》１月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



周一（２９日）華爾街美股再創奇跡，三大指數齊創歷史新高，然而港股卻在期指結算日遭

逢滑鐵盧。恒指跟隊內地股市急跌，失守萬六關，盤中曾急挫逾４００點，全日收報１５７０３

點，主板成交近９４９億元。有市場人士分析指，中國滬深港股跌跌不休，根本原因在於熱錢流

入不足，股市成交低迷再遭遇利淡事件時，跌幅會被放大，而單靠「中特估」央企拉抬股市，不

但不足以提振信心，反而會吸走存量資金，致具潛力的成長股遭遇市值滑坡。

另外，香港政府就基本法２３條立法啟動公眾諮詢，為期一個月。



＊Ａ股恐慌重現，三大指數跌＊



１月以來Ａ股加速下行，上周在央企帶頭拉漲穩盤下稍有進帳，本周恐慌再現，即使國務院

副總理何立峰發聲穩市亦於事無補。地產、醫藥及金融板塊早段領跌，拖累滬綜指早市曾跌超過

１％，不過在部分央企拉升下跌幅有所收窄，然而到了下午，半導體板塊突然觸發崩跌行情，市

場見無救市動作引發恐慌，滬指一瀉千里，跌幅快速擴大至１﹒８３％收市，指數剩餘

２８３０﹒５３點。滬指本周暫兩連挫，累計跌幅約２﹒７％，但和上周低位仍有約１００點的

距離。

半導體板塊拖累深市繼續尋底，深成指全日大跌２﹒４％，報８３７５﹒９８點，創下近五

年新低；創業板指同挫２﹒４７％，報１５８３﹒７７點，是四年半以來新低。

早市交投回歸低水平，午後暴跌推動成交增，兩市全日成交６６３７億元人民幣，按日仍挫

１７﹒６％，陸股通淨流入超過１７億元人民幣。



＊恒大清盤帶來疑問叢生＊



像中國恒大（０３３３３）這種巨無霸房企被強制清盤，不要說中國，就連其他國家都幾乎

沒有先例，和債權人一樣迷茫的還有一群未收樓的業主們。恒大進入清算模式，理論上不會持續

經營，那麼已賣出的期房還會蓋下去嗎？

內媒引述法律專家指，根據內地最高法發布的相關司法解釋，在相應條件下，商品房消費者

主張其房屋交付請求權和價款返還請求權，均優先於其他債權受償，即購房者在風險化解、債務

清償中有優先權利順位具有堅實法律依據。但是除了業主，債權銀行、債券持有人、供應商還有

被欠工資的員工同樣盼著恒大還錢，在公司不能經營下去的情況下，保交樓看起來十分遙不可及

。

而恒大清盤帶來的更棘手問題，在於本案對其他房企的示範作用。如果離岸債權人可以通過

公司清盤而獲得滿意的結果，其他問題房企的債權人可能不會再支持債務重組，清盤潮勢必蔓延

；但是如果離岸債權人被告知在岸債權人會被優先清償，將引發中國離岸債市場的大幅貶值，更

會影響未來中國企業在境外的融資活動。

恒大物業（０６６６６）和恒大汽車（００７０８）今日復牌，前者跌３﹒９％，後者升

４﹒４％，融創中國（０１９１８）挫７﹒１％，雅居樂（０３３８３）跌６﹒９％，越地

（００１２３）跌６﹒５％，龍湖（００９６０）跌６﹒３％，碧桂園（０２００７）有傳聞指

債權人有意申請清盤，股價跌５﹒７％。



＊比亞迪盈喜股價仍跌，大行料季績添壓＊



１月２９日晚間，比亞迪（０１２１１）發布２０２３年度業績預告，預計２０２３年純利

２９０億至３１０億元（人民幣．下同），同比增長約７５％－８７％；更指公司新能源汽車銷

量再創新高，進一步鞏固了全球新能源車銷量第一的領先地位。惟多家大行直指上季業績不似預

期，短期股價添壓，今日比亞迪中港股價繼續下挫。

雖然比亞迪公告並未披露去年四季度純利潤，但根據市場測算，上季純利介乎７６億至９６

億元。野村指比亞迪去年全年業績較其預期低４％至１０％，四季度純利更按季倒退７％至

２７％。

花旗發布報告稱，比亞迪２０２３年淨利預測雖符合預期，不過公司四季度與核心業務相關

的淨利潤環比下滑，低於環比持平的預期。分析師料比亞迪上季純利下滑的原因，有年底為經銷

商附加的全年激勵而產生的額外成本、還有高端產品的銷售組合改善慢於預期，以及電動車市場

的降價競爭。

花旗預計，比亞迪股票短期走勢應該會受到１月行業需求疲軟、２月淡季以及進入３月價格

戰不確定因素的影響。

至於摩根士丹利則稱，比亞迪去年第四季業績表現或令股價受壓，但相信沽壓不大，因市場

對比亞迪的期望於今年１月中開始已經下降，今年首季銷量將為市場焦點；大摩又稱，上季每架

車的利潤按季跌２６％至介乎８４００至８６００元，主要受汽車平均售價下跌及優惠折扣增加

拖累。

比亞迪盤中低見１７３﹒４港元，連跌４日兼創逾一年低，今日收跌４﹒４％。旗下比亞迪

電子（００２８５）亦收挫４﹒６％。



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