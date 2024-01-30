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AH股新聞

30/01/2024 09:46

《行業數據》去年中國鋰電池出口額６５０億美元新高，福建貢獻大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國化學與物理電源行業協會發布統計稱，２０２３年１－
１２月中國鋰離子電池累積出口額為６５０﹒０７億美元，２０２２年同期為５０８﹒７６億美
元，同比增長２７﹒８％，創下新高。
　　２０２３年鋰離子電池累積出口數量為３６﹒２１億個，同比減少３﹒８％。其中，
２０２３年１２月鋰離子電池出口額為５２﹒８１億美元，同比減１０﹒２６％，環比減
４﹒５％；該月鋰離子電池出口數量為３億個，同比減１％，環比增加２﹒７％。
　
＊鋰離子電池出口第一大市場仍為美國＊
　
　　去年中國鋰離子電池出口第一大市場仍為美國，出口金額為１３５﹒４９億美元，同比增
３３﹒９４％，出口額佔比２０﹒８％；第二大市場為德國，第三為南韓。
　　另外，福建省是鋰離子電池出口產品的最大來源地，去年出口金額為１８２﹒６億美元，同
比增長４３﹒９６％，由２０２２年同期的第二躍居２０２３年第一，佔全國鋰離子電池出口額
的２８﹒１％；廣東省由２０２２年同期第一降至２０２３年的第二，出口金額為１５４﹒８１
億美元，佔鋰出口額的２３﹒８％；江蘇省位居第三。福建、廣東和江蘇三省的鋰離子電池出口
額佔全國出口額的７１﹒９％。（ｒｙ）

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