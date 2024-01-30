《經濟通通訊社３０日專訊》中證監公布兩項關於融券制度的調整：一是全面暫停限售股融

券出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。據《

上海證券報》引述分析人士認為，落實到券商層面，融券機制調整將對券商融券業務會產生一定

的影響，尤其是擁有券源優勢的頭部券商。但由於融券收入佔比不高，因而對券商整體業績影響

有限。



＊對十大券商營業收入影響約在０﹒１６％至０﹒２２％＊



中信證券按前期戰投出借規則落地後的影響情況測算，此次融券業務階段性收緊，對資本市

場融券業務餘額可能產生１００億至１５０億元（人民幣．下同）的影響，或導致證券公司融資

融券利息收入小幅下滑。融券業務高度集中在頭部券商，十大券商融券業務市場份額在９０％左

右。２０２２年，十大券商融券業務規模為９５９億元，利息收入５７億元左右。若此次改革後

融券規模下降１５％至２０％，同時考慮利息支出同步下降的影響，對十大券商扣除其他業務收

入後的營業收入影響約在０﹒１６％至０﹒２２％左右。

方正證券金融首席分析師許旖珊在其報告中認為，假設融券業務平均利差為４００個基點，

測算融券利息淨收入佔證券行業營收僅約０﹒８％。許旖珊表示，制度公平性提升有望更好服務

居民財富保值增值，利好券業長期高質量發展。（ｃｔ）

