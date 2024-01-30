《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，人民幣在俄羅斯出口結算中
的份額兩年來增長了８５倍，達到３４﹒５％；在進口結算中的份額增長７倍多，達到
３６﹒４％。（ｃｔ）
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30/01/2024 10:51
【聚焦人幣】俄羅斯央行：人民幣在俄出口結算份額兩年增８５倍
《經濟通通訊社３０日專訊》俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示，人民幣在俄羅斯出口結算中
的份額兩年來增長了８５倍，達到３４﹒５％；在進口結算中的份額增長７倍多，達到
３６﹒４％。（ｃｔ）
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