《經濟通通訊社３０日專訊》在北京交易所上市、汽車零件生產商三祥科技早前公告，

２０２４年１月１８日，美國有關執法部門對公司的全資子公司三祥北美辦公場所進行了現場搜

查。公司已聘請專業律師應對相關程序，評估事件潛在影響，做好應對工作。

據外媒報道，美國國土安全部去年收到眾議院美中戰略競爭特別委員會致信，稱青島三祥將

部分生產轉移到泰國以逃避美國關稅，是貿易欺詐。當時，中國駐美大使館已表示，堅決反對美

國一些人企圖將中美貿易問題政治化、武器化。

目前事件繼續發酵，中國商務部在官網發表新聞發言人答記者問，回應一中資企業北美辦公

場所遭到美國有關部門現場搜查。發言人稱，近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問

在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響

企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋

擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和

公民的合法權益。（ｃｔ）

