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AH股新聞

30/01/2024 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒５９％地產領跌，何立峰發言護盤未見效

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國恒大（０３３３３）被強制清盤，財經界此前早有預期，
但對市場打擊依然強烈，國務院副總理何立峰昨日（２９日）發言顯示既要穩住大盤又要呵護房
企，但市場悲觀情緒有增無減，滬深股市今早顯著低開，普遍行業板塊下跌，地產股領跌，滬綜
指低開０﹒５９％，報２８６６﹒２８點，深成指低開０﹒６８％，創業板指低開０﹒６４％。
　　國務院副總理何立峰在視像會議上表示，要通過調研認真解決上市公司發展中面臨的具體困
難和問題，加大對優質上市公司支持力度，以推動上市公司高質量發展助力信心提振、資本市場
穩定和經濟高質量發展；另外還強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，盡快
推動房地產融資具體項目落實。
　　國務院國資委昨日舉行中央企業、地方國資委考核分配工作會議，宣布今年將對中央企業全
面實施「一企一策」考核，並全面推開上市公司市值管理考核，引導企業更加重視上市公司的內
在價值和市場表現，更好地回報投資者。關注中特估概念今日會否再啟救市行情。
　　外界關注中國恒大清盤會否導致剩餘未建樓盤爛尾，內媒引述法律專家指，購房者在風險化
解、債務清償中有優先權利順位，只要企業後續推進債務風險的化解，保交樓有法律保障。
　　人民銀行今日進行５６３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４６５０
億元逆回購到期，即今日淨投放９８０億元，連續４個交易日放水１２３２０億元。（ｅｙ）

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