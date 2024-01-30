《經濟通通訊社３０日專訊》中國經濟風險持續，中國恒大（０３３３３）被強制清盤放大

悲觀情緒，滬深大部分行業板塊開市即告下挫，地產、醫藥及金融板塊領跌，拖累滬綜指一度跌

超過１％，部分中特估概念股其後發力升，滬綜指半日收市跌幅收窄至０﹒６２％，報

２８６５﹒６點，深成指則挫０﹒８９％，創業板指則更跌１﹒１１％，盤中繼續創近四年半新

低。

目前超過４０００隻個股飄綠，留意Ａ股成交轉冷，兩市半日成交４０１５億元（人民幣．

下同），較上日（２９日）同時段成交大減２３﹒５％，陸股通淨流出約２０億元。



＊內房股捱沽，家品股同受累＊



國務院副總理何立峰強調各地要抓緊建立並高效運轉城市房地產融資協調機制，但市場仍然

悲觀，地產股連續第二日下跌，金地集團（滬：６００３８３）挫３﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）走低２﹒９％，信達地產（滬：６００６５７）跌２﹒４％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒９％。

供應商貨款在企業破產清償順序排較後位置，憂房企清盤後可能無法取回尾數，滬深家品板

塊今早大跌，浙江正特（深：００１２３８）跌停，永藝股份（滬：６０３６００）挫９﹒４％

，華瓷股份（深：００１２１６）跌６﹒４％，致歐科技（深：３０１３７６）跌３﹒９％，中

源家居（滬：６０３７０９）現價跌３﹒５％。



＊國資委吹哨，中特估僅部分漲＊



國務院國資委宣布全面推開上市公司市值管理考核，中特估整體未見大漲，但石油、基建、

軍工方向央企見升，助力Ａ股跌幅收窄。中油資本（深：０００６１７）現價漲４﹒５％，中國

船舶（滬：６００１５０）升４﹒３％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升２﹒２％，中國核電

（滬：６０１９８５）升１﹒６％，中國石油（滬：６０１８５７）走高０﹒８％。（ｅｙ）

