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AH股新聞

30/01/2024 13:39

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４１％，深成指跌０﹒８１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後跌，滬綜指跌０﹒４１％，報２８７１﹒６６點
，滬深３００指數走低０﹒５１％，深成指跌０﹒８１％，創業板指續跌０﹒９７％。上海Ｂ股
跌１﹒２３％，深圳Ｂ股挫１﹒７％。（ｅｙ）

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