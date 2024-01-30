《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後跌，滬綜指跌０﹒４１％，報２８７１﹒６６點
，滬深３００指數走低０﹒５１％，深成指跌０﹒８１％，創業板指續跌０﹒９７％。上海Ｂ股
跌１﹒２３％，深圳Ｂ股挫１﹒７％。（ｅｙ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
30/01/2024 13:39
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒４１％，深成指跌０﹒８１％
《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股市場午後跌，滬綜指跌０﹒４１％，報２８７１﹒６６點
，滬深３００指數走低０﹒５１％，深成指跌０﹒８１％，創業板指續跌０﹒９７％。上海Ｂ股
跌１﹒２３％，深圳Ｂ股挫１﹒７％。（ｅｙ）
【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱
上一篇新聞︰30/01/2024 13:54 《駐京專電》貿促會：七成受訪外資企業看好未來五年中國市場前景
下一篇新聞︰30/01/2024 12:11 《駐京專電》中國貿促會：大阪世博會中國館下月舉辦開工儀式
30/01/2024 14:01 【樓市鬆綁】蘇州全面取消住房限購，新房限售期仍為兩年
30/01/2024 13:55 《經濟時評》標普：中國注重投資而非消費，提升通縮風險
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰