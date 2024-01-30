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AH股新聞

30/01/2024 15:07

《Ａ股行情》恐慌重現滬綜指收挫１﹒８％，半導體崩跌深市續低迷

　　《經濟通通訊社３０日專訊》１月以來Ａ股加速下行，上周在央企帶頭拉漲穩盤下稍有進帳
，到了本周恐慌再現，在恒大（０３３３３）被清盤可能增加其他房企的債務風險的擔憂下，市
場悲觀情緒遭放大，即使國務院副總理何立峰發聲穩市亦於事無補。地產、醫藥及金融板塊早段
領跌，拖累滬綜指早市曾跌超過１％，不過在部分央企拉升下跌幅有所收窄，然而到了下午，半
導體板塊突然觸發崩跌行情，市場見無救市動作引發恐慌，滬指一瀉千里，跌幅快速擴大至
１﹒８３％收市，指數剩餘２８３０﹒５３點。滬指本周暫兩連挫，累計跌幅約２﹒７％，但和
上周低位仍有約１００點的距離。
　　半導體板塊拖累深市繼續尋底，深成指全日大跌２﹒４％，報８３７５﹒９８點，創下近五
年新低；創業板指同挫２﹒４７％，報１５８３﹒７７點，是四年半以來新低。
　　早市交投回歸低水平，午後暴跌推動成交增，兩市全日成交６６３７億元（人民幣．下同）
，按日仍挫１７﹒６％，陸股通淨流入超過１７億元。
　　值得留意的是，此前溢價大幅回落的日經ＥＴＦ重返熾熱，昨日升４％，今日再漲６﹒４％
。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２４５﹒０４　－１﹒７８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８３０﹒５３　－１﹒８３　　　　３２９２﹒５４　　
　　上證Ａ股指數　　２９６７﹒４７　－１﹒８３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３７５﹒９８　－２﹒４０　　　　３３４３﹒８６　　
　　深圳創業板指數　１５８３﹒７７　－２﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４３﹒３２　　－２﹒１５　　　　　３﹒２３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０１５﹒８７　－２﹒０６　　　　　０﹒７６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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